Aue-Spieler Jakob nutzt Chance: "Wir brauchen jeden Spieler"

Aue - Kilian Jakob (26) waren in der Winterpause mit die größten Chancen eingeräumt worden, sich in die erste Elf des FC Erzgebirge zu spielen. Coach Pavel Dotchev (58) ist bekanntlich kein Freund allzu großer Experimente und rotiert nur selten. Zuletzt musste der 58-Jährige zwangsläufig und Jakob erhielt die lang erhoffte Startelfnominierung.

"Wir brauchen jeden Spieler, was die gegenwärtige Phase mit Verletzten oder Gesperrten zeigt", sagt Jakob, der sich in der Hinrunde fast immer hinten anstellen musste, sich nach dem Jahreswechsel allerdings neue Chancen ausrechnen durfte.

"Die wenigsten haben das Privileg, über Jahre jedes Wochenende zu spielen. Einen selbst bringt das mental weiter und man wird stärker dadurch, solche Rückschläge, wie Phasen, in denen man länger nicht spielt, zu überstehen. Die Freude, wenn man dann mal wieder spielt, ist umso größer und sieht man einem auch an", beschreibt Jakob seine Emotionen.

Gegen Lübeck (2:0) vertrat er Marvin Stefaniak im linken Mittelfeld und legte ein Tor auf. Beim 0:0 gegen die Sechziger rückte Jakob für den angeschlagenen Linus Rosenlöcher in die Viererkette.

"Wenn man nicht spielt, muss man selbst an sich arbeiten, was ich sehr viel getan habe. Man muss aber auch ruhig bleiben und darf die Enttäuschung, nicht zu spielen, nicht heraushängen lassen. Irgendwann ergibt sich die Chance, die dann genutzt werden muss", betont der 26-Jährige.

Gegen Halle rechnet er sich den nächsten Startelfeinsatz aus und will dabei die zwei gegen 1860 liegengelassenen Punkte einfahren.

Jakob: "Wir haben zu Hause wieder nicht verloren, was uns Sicherheit gibt. Wenn man gar nicht mehr nach unten schauen muss, ist das auch gut. Klar wären zwei Punkte besser gewesen, aber die müssen wir an anderer Stelle holen. Und am Sonntag geht es weiter!"