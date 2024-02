Nur Remis! Aue verpasst Sieg gegen 1860 München

Aue - Der FC Erzgebirge Aue verpasst den zweiten Sieg in Serie! Vor 8889 Zuschauern im Erzgebirgsstadion mussten sich die Veilchen am Samstag gegen 1860 München mit einem 0:0 (0:0) begnügen.

München-Kicker Kilian Ludewig (l.) und Aue-Spieler Marvin Stefaniak im Zweikampf. © picture point/Sven Sonntag

Gleich zwei harte Ausfälle trafen die Veilchen im Vorfeld. Mirnes Pepic musste mit Problemen im Rücken-/Gesäßbereich passen und Linus Rosenlöcher laboriert an Knieproblemen, die womöglich eine längere Ausfallzeit nach sich ziehen.



Coach Pavel Dotchev reagierte entsprechend mit der Hereinnahme von Erik Majetschak für Pepic. Kilian Jakob rückte für Rosenlöcher links in die Viererkette. Dazu kehrten die zuletzt gesperrten Niko Vukancic sowie Geburtstagskind Marvin Stefaniak zurück.

Aue wollte, wie vorab von Dotchev gefordert, eine Serie starten, musste zunächst aber erstmal aufpassen, dass das Spiel nicht komplett in die andere Richtung lief.

1860 schaltete schnell um und Julian Guttau (17.) bekam halblinks am Strafraum den Ball serviert, den er sofort aufs Tor brachte. Sein Schuss klatschte an den linken Pfosten, von dort an den Rücken von Keeper Martin Männel, der sich vergeblich gestreckt hatte und trudelte zum zweiten Pfosten, wo Niko Vukancic den Ball klären wollte.

Doch sein Befreiungsschlag kam gar nicht erst so weit, da Kilian Jakob im Weg stand. Nur mit Mühe und Not bekam man die brenzlige Situation bereinigt. Riesiger Dusel für die Veilchen!