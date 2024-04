Erzgebirge Aue: Vukancic ist heiß aufs Comeback

Aue - Der FC Erzgebirge Aue will's nochmal wissen! "Es geht auch über dieses Spiel, denn so viele haben wir danach nicht mehr, sodass wir uns keine Fehler erlauben dürfen", weiß Coach Pavel Dotchev (58), was die Stunde geschlagen hat. Will Aue seine Minimalchance wahren, muss am heutigen Samstag beim SC Verl zwingend gepunktet werden, bestenfalls dreifach.