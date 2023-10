Aue-Sportchef Heidrich hakt beim DFB wegen Sonntagabend-Spielen nach

Aue - Erzgebirge Aue und die Sonntagabendspiele werden langsam zum Running Gag. Mit Freiburg II. (29.10.) auswärts am 13. Spieltag hat der DFB den Veilchen bereits ihre sechste Partie in diesem späten Slot terminiert. Die Begeisterung bei den Verantwortlichen hält sich in Grenzen und die Frage nach dem (fehlenden) Fingerspitzengefühl in Frankfurt am Main kommt auf.