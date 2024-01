Aue startet mit Probespieler in Wintervorbereitung

Mamin Sanyang trainiert beim FC Erzgebirge Aue mit. © IMAGO/Hanno Bode

Der gebürtige Gambier kam in der Hinrunde siebenmal für die zweite Mannschaft von Zweitligist Hannover II. in der Regionalliga Nord zum Zug. Zuvor spielte der bei der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern ausgebildete Rechtsaußen für die "U23" des FCB in der Regionalliga Bayern (20 Einsätze/ein Tor).

"In seinen jungen Jahren hat er bisher einige interessante Stationen durchlaufen, die dafür sprechen, dass er Talent mitbringt. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie er sich im Männerbereich behauptet und ob er uns auf der rechten Seite defensiv wie offensiv zusätzliche Flexibilität geben kann", erklärt FCE-Sportchef Matthias Heidrich (46).

Bis inklusive Meuselwitz-Test (10. Januar) kann Sanyang im Lößnitztal sein Können unter Beweis stellen.

Die Veilchen hatten sich bewusst gegen ein Trainingslager im Süden entschieden. Einerseits aus finanziellen Gesichtspunkten, andererseits, um unter jenen Bedingungen zu trainieren, die auch gegen Essen zu erwarten stehen.

Die gegenwärtigen Witterungsbedingungen bestätigen die Planungen der sportlichen Leitung, denn besser hätte es Aue auch anderswo im In- oder Ausland kaum treffen können.