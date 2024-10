Aue-Torjäger Bär gibt Einblick ins Innenleben der Kabine: "Waren brutale Wochen"

Aue - Wer sonst, wenn nicht Marcel Bär (32), mochte man am Sonntagabend beim 1:0 über die Zweite des VfB Stuttgart sagen.

Problem Effektivität: Mirnes Pepic (28, r.) ließ früh im Spiel ein richtig dickes Brett liegen. © Picture Point / Sven Sonntag

Er ist Erzgebirge Aues personifizierte Torgarantie! Wenn Bär fehlt oder nicht von Beginn an spielen kann, wie gegen Mannheim (0:3) und Cottbus (1:3), geht den Veilchen etwas ab. Nicht die Torgefahr an sich, wohl aber die Effektivität.

Während seine Mitspieler in den letzten Begegnungen aus dem Spiel heraus reihenweise Großchancen liegen ließen, erst jetzt wieder Mirnes Pepic (28), der wie beim Waldhof den Treffer schon auf dem Fuß hatte, traf Bär bei seiner Rückkehr in die Startelf nach Krankheit per Volleyabnahme.

"Ich habe solche Dinger auch schon mal über das Stadion geschossen. Heute zum Glück nicht", zeigte sich der Knipser hinterher erleichtert.

Erleichterung ist das Wort der Stunde im Lößnitztal. "Der Druck ist gestiegen auf uns, die Mannschaft", sagte Bär und berichtet aus dem Innenleben der Kabine: "Nach vier Niederlagen am Stück kommst du in einen Negativstrudel hinein. Das waren brutale Wochen für uns. Man hat jedem einzelnen Spieler angemerkt, dass wir wussten, worum es ging. Das war eine richtig gute, geschlossene Mannschaftsleistung."