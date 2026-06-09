Aue verpflichtet Offensivspieler aus dem Norden

Aue - Der FC Erzgebirge Aue verpflichtet mit Aurel Loubongo (24) seinen achten externen Neuzugang.

Aurel Loubongo (24) erzielte für den VfB Oldenburg 17 Tore. © FC Erzgebirge Aue

Der 24-Jährige kommt vom VfB Oldenburg ins Lößnitztal. Der FCE verpflichtete ihn für die offensive Außenbahn.

"Aurel ist ein dribbelstarker Spieler mit Zug zum Tor, kann auf beiden Flügeln spielen", erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert.

Der gebürtige Hamburger durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli, wechselte anschließend zunächst zu Rot-Weiss Essen, bevor er die vergangenen drei Spielzeiten beim VfL Oldenburg auflief.

Dort erzielte er insgesamt 17 Treffer und 17 Vorlagen in der Regionalliga Nord.