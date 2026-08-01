Kapp kündigt eigenen Doppelpack an und ist begeistert von Aue-Fans: "Einfach unfassbar, was die abrufen"

Aue - "Es war ein Arbeitssieg, aber ein hochverdienter", umschrieb Innenverteidiger Patrick Kapp (29) das 2:0 (1:0) bei Aufsteiger SV Tasmania Berlin ziemlich treffend. Der FC Erzgebirge machte es wie die guten Pferde und sprang nicht höher, als er musste.

Patrick Kapp (29) sagte seinen Doppelpack voraus. © PICTURE POINT / S.Sonntag

"Wir haben in allen Spielphasen nichts anbrennen lassen, ließen wenig zu und hätten das ein oder andere Tor mehr schießen können. Aber wir sind einfach froh, das Spiel gewonnen zu haben", resümierte Kapp.

Er hatte - jeweils auf Vorlage von Nils Lihsek - nach Ecke (9.) und Freistoß (86.) den Unterschied ausgemacht - auch weil Lihsek oder Finn Heidrich mit ihren Chancen am bockstarken Mateusz Mika im Tasmania-Gehäuse scheiterten.

Und damit erfüllte sich Kapps Prophezeiung. Der 29-Jährige hatte noch am Freitagvormittag gesagt, er würde zweimal knipsen, wie Teamkollege Simon Skarlatidis (35) verriet.

Kapp: "Ich wusste es nicht mehr, aber stimmt. Wir haben auf der Uhrzeit 16.16 Uhr gesetzt, zweimal die '16' (Kapps Rückennummer/d. Red.) und ich habe gesagt, heute werden es zwei Buden. Eigentlich egal wer sie macht, Hauptsache jemand macht sie! Wir sind froh, das Spiel gewonnen zu haben."