Dank Doppelpacker Kapp: Aue mit Arbeitssieg bei Aufsteiger Tasmania
Berlin - Mund abwischen, der erste Saisonsieg ist in Sack und Tüten! Erzgebirge Aue holt sich bei Aufsteiger SV Tasmania Berlin dank Innenverteidiger und Doppeltorschütze Patrick Kapp einen 2:0 (1:0)-Arbeitssieg.
Die Veilchen begannen fast genauso wie zum Auftakt gegen die VSG Altglienicke. Lediglich Linus Queißer, der einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen hatte, wurde in der Startelf durch Willi Kamm ersetzt.
Aue wurde der Favoritenrolle absolut gerecht, ohne ein Offensivfeuerwerk abzubrennen. Es war der klassische Arbeitssieg. Den Unterschied machten die Standards. Nils Lihsek mit der Ecke auf den mit aufgerückten Patrick Kapp (9.) - 1:0.
Da waren die Veilchen-Fans im Werner-Seelenbinder-Sportpark obenauf. Sie alleine sorgten auch dafür, dass das Sportplatz-Idyll in Berlin-Neukölln einen Hauch von Stadionflair aus besten Drittligazeiten versprühte.
Bei schwülwarmem Wetter hatten die Gäste die Partie komplett im Griff und ließen überhaupt nichts zu. Wenn sie sich etwas vorwerfen lassen mussten, dann, den Sack nicht noch eher zugemacht zu haben.
Innenverteidiger Patrick Kapp trifft auch zum 2:0
Chancen dafür gab es nach dem Seitenwechsel zuhauf. Lihsek (68.) scheiterte zentral am Tasmania-Schlussmann Mateusz Mika, der auch gegen den frisch eingewechselten Finn Heidrich (69.) eine Glanzparade ausfuhr und das Leder mit dem Fuß an den linken Pfosten abwehrte.
Wenn du aus dem Spiel heraus nicht zum Zug kommst, müssen Standards den Unterschied ausmachen.
Lihsek hob den Freistoß an den Fünfer, wo, na klar, wieder Kapp (86.) parat stand und den Deckel draufmachte.
Nach dem 3:3 gegen Altglienicke und jetzt dem Auswärtssieg bei Aufsteiger Tasmania gehen die Berliner Wochen für Aue nächsten Donnerstag weiter. Dann empfängt der Schacht den BFC Dynamo im eins-Erzgebirgsstadion.
Titelfoto: PICTURE POINT / S.Sonntag