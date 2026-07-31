Dank Doppelpacker Kapp: Aue mit Arbeitssieg bei Aufsteiger Tasmania

Berlin - Mund abwischen, der erste Saisonsieg ist in Sack und Tüten! Erzgebirge Aue holt sich bei Aufsteiger SV Tasmania Berlin dank Innenverteidiger und Doppeltorschütze Patrick Kapp einen 2:0 (1:0)-Arbeitssieg.

Doppeltorschütze Patrick Kapp (l.) sorgt für den ersten Auswärtssieg. © PICTURE POINT / S.Sonntag

Die Veilchen begannen fast genauso wie zum Auftakt gegen die VSG Altglienicke. Lediglich Linus Queißer, der einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen hatte, wurde in der Startelf durch Willi Kamm ersetzt.

Aue wurde der Favoritenrolle absolut gerecht, ohne ein Offensivfeuerwerk abzubrennen. Es war der klassische Arbeitssieg. Den Unterschied machten die Standards. Nils Lihsek mit der Ecke auf den mit aufgerückten Patrick Kapp (9.) - 1:0.

Da waren die Veilchen-Fans im Werner-Seelenbinder-Sportpark obenauf. Sie alleine sorgten auch dafür, dass das Sportplatz-Idyll in Berlin-Neukölln einen Hauch von Stadionflair aus besten Drittligazeiten versprühte.

Bei schwülwarmem Wetter hatten die Gäste die Partie komplett im Griff und ließen überhaupt nichts zu. Wenn sie sich etwas vorwerfen lassen mussten, dann, den Sack nicht noch eher zugemacht zu haben.