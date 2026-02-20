Aue will Ausrufezeichen bei Ost-Derby setzen, Polizei rechnet mit explosiver Stimmung

Aue - Das Ost-Derby elektrisiert das Erzgebirge (Stand Freitagmittag: 10.250 verkaufte Karten)! Christoph Dabrowski (47) will am Sonntag (16.30 Uhr) mit seinen Veilchen gegen Energie Cottbus den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren und im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen setzen.

Ryan Malone (33) fehlte wegen einer Drei-Spiele-Sperre in den vergangenen Partien. Am Sonntag steht er laut Trainer Christoph Dabrowski (47) wieder auf dem Platz. © picture point/Sven Sonntag

"Wir wollen die Chance ergreifen und mit einem selbstbewussten Gefühl zeigen, dass wir das Heimspiel gewinnen können", sagt der neue Aue-Trainer, der auf Rückkehrer Ryan Malone (33, saß Drei-Spiele-Sperre ab) in der Startelf setzt.

Dabrowski: "Ryan brauchen wir mit seiner Erfahrung, körperlichen Präsenz, Aggressivität und Lautstärke auf dem Platz und werden ihn auch sehen."

Aggressivität auf dem Platz ja, aber auf den Rängen und rund um das Stadion setzen sie darauf, dass alles friedlich zugeht. Die Polizei, das Landratsamt Erzgebirgskreis und der FCE als gastgebender Verein stuften das Ost-Derby im Vorfeld übereinstimmend als Sicherheits-/Risikospiel der Kategorie eins ein.

Der Erzgebirgskreis erließ eine Allgemeinverfügung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die am Spieltag selbst von 11 Uhr bis 23 Uhr gilt und zum Beispiel Verbote - konkret unter anderem zum Mitführen von Gegenständen wie Eisenstangen oder Baseballschlägern - regelt.

Begründet wird die Einstufung als Risikospiel auch damit, dass beide Vereine über Anhänger mit nachweislich hohem Gewaltpotenzial verfügen, die traditionell ein rivalisierendes Verhältnis pflegen.