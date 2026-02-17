Fan-Invasion von Energie? Aue will zum Ost-Derby ein Heim-Bollwerk entgegenstellen

Aue-Bad Schlema - Will Erzgebirge Aue die 3. Liga halten, muss es endlich wieder zur Macht im Schacht werden! Noch sieben Heimspiele hat die Dabrowski-Elf vor der Brust, von denen im besten Falle mindestens fünf gewonnen werden sollten. Leichter gesagt als getan, wie das nächste Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Energie Cottbus zeigt. Die Lausitzer sind nicht nur der Ligaprimus, sondern werden von bis zu 2000 Fans begleitet.

FCE-Präsident Thomas Schlesinger (53) will am Sonntag alle Erzgebirger im Stadion sehen. © picture point/Sven Sonntag

Mit dieser Zahl rechnet der Kumpelverein zumindest, nachdem bereits 1800 Karten an Energie gingen. "Die Gästetickets sind binnen kurzer Zeit vergriffen gewesen, und Energie hätte noch deutlich mehr verkaufen können, sodass wir davon ausgehen, dass sich Gästeanhänger auch Eintrittskarten für die neutralen Blöcke besorgen", sagt FCE-Präsident Thomas Schlesinger (53) gegenüber TAG24.

Die Verantwortlichen im Kumpelverein setzten ohnehin auf einen anderen Ansatz: alle Erzgebirger ins Stadion! Schlesinger bittet die Region, in dieser schwierigen Zeit, hinter den Veilchen zu stehen:

"Wir alle wissen, dass die Mannschaft liefern muss. Wir alle wissen, dass die Fans und Zuschauer im eins-Erzgebirgsstadion nicht immer das gesehen haben, was sie erwarten - nämlich bedingungslosen Kampf. Für das Derby müssen wir aber alles mobilisieren, um die Trendwende in 2026 mit drei Punkten gegen den Tabellenersten einzuleiten. Dieses Ziel ist aber nur zu erreichen, wenn die Region, das Erzgebirge mit der Mannschaft gemeinsam erfolgreich ist. Wir müssen ein gefühltes Auswärtsspiel verhindern!"