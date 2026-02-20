Kurz vor dem 80. Geburtstag: Aue muss raus aus Krisen-Stimmung

Aue-Bad Schlema - In wenigen Tagen, am 4. März, feiert Aue seinen 80. Geburtstag. Doch der Verein steckt wohl in seiner größten Krise seit Jahrzehnten. Neu-Trainer Christoph Dabrowski (47) soll die Veilchen aus dieser führen, am besten am Sonntag mit einem Sieg gegen Cottbus.

Christoph Dabrowski (47, r.) mit Jannic Ehlers (23), dem Torschützen zum 2:2 in Köln. Er soll das Unmögliche möglich machen. © picture point/Sven Sonntag

Aus der Rubrik "Sprüche, die schnell altern" passt der von Ex-Präsident Roland Frötschner (72) zur Vorstellung von Jens Härtel (56) im Dezember 2025 wie die Faust aufs Auge:

"Wir sind sehr stolz, einen Trainer vom Format eines Jens Härtel von der Perspektive beim FC Erzgebirge Aue überzeugt zu haben. Er bekommt von uns uneingeschränkte Rückendeckung und Unterstützung, unser Kumpelverein hat mit dieser Personalie die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im Hinblick auf unser 80-jähriges Vereinsjubiläum gestellt."

Der letzte Satz wirkt angesichts der gegenwärtigen Situation wie blanker Hohn. Dass Aue aktuell dort steht, wo es steht, müssen sich die ehemaligen Entscheidungsträger um Frötschner, Sportchef Matthias Heidrich (48) und Co., die Pavel Dotchev (60) im Dezember 2024 ohne Not entließen, seinen Nachfolger Jens Härtel erst installiert und später demontiert haben sowie keine klare Kaderstruktur schufen, ankreiden lassen.

Heidrich-Nachfolger Michael Tarnat (56) liest die Scherben auf und versucht zu kitten, was geht.