Auer Hoffnung schwindet: Kapitaler Bock entscheidet Abstiegsduell

Der SSV Jahn Regensburg hat durch ein Tor von Philipp Müller mit 1:0 gegen Erzgebirge Aue in der 3. Liga gewonnen.

Von Martin Gaitzsch

Regensburg - Kein Erfolgserlebnis nach Trainerwechsel! Der FC Erzgebirge Aue wartet im Jahr 2026 weiter auf den ersten Sieg in der 3. Liga. Durch einen groben Schnitzer von Luan Simnica gerieten die "Veilchen" beim SSV Jahn Regensburg früh auf die Verliererstraße und unterlagen mit 0:1.

Luan Simnica (rechts) unterlief ein verhängnisvoller Fehler, der zum 0:1 führte. Im Anschluss wird er vom neuen Aue-Kapitän Marcel Bär (Mitte) direkt aufgebaut. © Picture Point / Sven Sonntag Das neue Trainergespann Khvicha Shubitidze und Enrico Kern änderte die Startelf auf drei Positionen. Tristan Zobel, Jonah Fabisch und Julian Guttau rückten rein, zudem gab es ein Kapitäns-Beben. Nicht Martin Männel trug die Binde, sondern Marcel Bär. Das kam überraschend, hatte Männel doch seit 2015/16 in der Regel das Amt des Spielführers innegehabt, wenn er in der Startelf stand. Bloß keinen Fehler machen, bloß kein frühes Gegentor hieß die lila-weiße Devise in den ersten Minuten, doch genau das geschah! Nach einem langen Regensburger Befreiungsschlag orientierte sich Luan Simnica am Mittelkreis erst zögerlich zum Ball, dann unterlief ihm ein verhängnisvoller Stockfehler bei der Annahme. Philipp Müller schnappte sich die Kugel, guckte den herauslaufenden Männel aus und traf unten rechts zur Führung für den SSV Jahn zum 1:0 (9.). FC Erzgebirge Aue Nach Heimspiel-Blamage: Erzgebirge Aue trennt sich von Dabrowski und Fuchs, Tarnat wirft hin Aue musste sich danach schütteln, Weinhauer hatte den ersten Abschluss (24.).

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