Aues Jonjic und die Ehrlichkeit: "Mach' die Scheiße nicht aus Spaß"

Aue - Die Veilchen lieben das Flutlicht! Dreimal spielte der FC Erzgebirge Aue in diesem Kalenderjahr abends, dreimal hieß es am Ende 2:1 - in Ingolstadt, gegen Mannheim und jetzt in Wiesbaden. Dreimal gehört Antonio Jonjic (23) zu den Torschützen. Nach dem Sieg in Hessen sorgte er mit einem MDR-Interview deutschlandweit für Schlagzeilen. Dabei war er nur eins: Ehrlich!