Aues Pechvogel Vukancic ist bald zurück

Ende Juli musste Niko Vukancic am Knie operiert werden. © FC Erzgebirge Aue

Der linke Innenverteidiger zog sich erst im Frühjahr einen Schlüsselbeinbruch zu, der ihn wochenlang außer Gefecht setzte und dann riss ihm in der Sommervorbereitung das Außenband im linken Knie.

Erfreulich für den 22-Jährigen und den FC Erzgebirge: Vukancic konnte wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und verfolgt nun ehrgeizige Ziele.

"Mit der Reha liege ich im Soll, will in zwei Wochen wieder auf dem Rasen stehen und hoffe, noch in diesem Kalenderjahr eine Option für den Spieltagskader zu sein", blickt der resolute Abwehrmann optimistisch in die Zukunft.

Zugleich weiß er, dass der Weg zurück in die Startelf kein einfacher wird, denn mit dem 19-jährigen Tim Hoffmann hat er einen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen, der sich in Vukancics Abwesenheit festgespielt hat und dafür durch die Bank weg gute Kritiken erhielt.