Grüße vom Krankenbett: Aue-Kicker Niko Vukancic fällt nach Knie-OP lange aus

Aue - Am Samstag geht es los für den FC Erzgebirge . Um 14 Uhr kommt die "23" von Hannover 96 als Aufsteiger ins Erzgebirge, aber ohne ihn: Niko Vukancic fällt nach seiner Knie-OP lange aus.

Doch in den ersten Spielen muss Trainer Pavel Dotchev (58) auf ihn verzichten.

Das Gute aber: Der 22-Jährige schickte Grüße vom Krankenbett, er hat seine Operation gut überstanden und kann in Kürze, wenn die Heilung wie gewünscht läuft, in die Reha gehen.

Bitter für Vukancic: Er musste in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal unters Messer. Im Februar beim 3:2-Sieg in Halle brach er sich das Schlüsselbein. Erst zwei Monate später beim 1:3 in Verl kam er wieder zum Einsatz. Insgesamt bestritt er bisher 29 Punktspiele für die Veilchen.