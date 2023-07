01.07.2023 07:25 526 Aues Sport-Geschäftsführer Heidrich hofft auf eine neue FCE-Hierarchie!

Am Wochenende stehen für Aue die ersten beiden Testspiele an. Am Samstag geht es beim BC Erlbach zur Sache, am Sonntag bei Fortschritt Lunzenau.

Von Thomas Nahrendorf

Aue - Die ersten schweißtreibenden Trainingseinheiten liegen hinter dem FC Erzgebirge Aue, am Wochenende stehen die ersten beiden Testspiele an. Am heutigen Samstag geht es 15 Uhr beim BC Erlbach zur Sache, am morgigen Sonntag zur gleichen Zeit bei Fortschritt Lunzenau. Zeit, sich einzuschießen. Einer trage des anderen Last: Die FCE-Profis schleppen das große Tor in die Mitte. Bei elf Abgängen und bisher sieben Neuzugängen muss sich in den kommenden Tagen und Wochen eine neue Hierarchie herausbilden. © picture point/Sven Sonntag Für Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (45) ist das auch ein erster kleiner Blick, welche Dynamik das neue Team entwickeln kann, ob sich in der Kürze schon eine neue Hierarchie gebildet hat. Denn: Mit Dimitrij Nazarov (33) ging ein Leitwolf der letzten sieben Jahre, mit Antonio Jonjic (23) und Sam Schreck (24) zwei weitere Leistungsträger.

"Wir haben die Abgänge aus meiner Sicht gut kompensiert. Mit Marcel Bär, Steffen Meuer, Sean Seitz und Luc Elsner, der als junger Herausforderer durchaus überraschen kann, haben wir offensives Potenzial", sagt Heidrich. Er hofft gleichzeitig, dass andere erfahrene, etablierte Spieler noch mehr vorangehen, sich ins Rampenlicht schieben. Von Kapitän Martin Männel (35) weiß er das. Andere müssen es noch beweisen. FC Erzgebirge Aue Bär ist Aues Königstransfer: "Hatte Optionen aus der 2. Liga!" "Ich erwarte auch von Marvin Stefaniak, Boris Tashchy oder Omar Sijaric, dass sie in die Fußstapfen der Abgänge treten. Es ist Raum entstanden, ich bin gespannt, wer diesen Raum nutzt. Wer steckt seinen Kopf raus? Wer schießt Elfmeter? Wer übernimmt Verantwortung? Das werden spannende Themen in den nächsten Wochen", weiß Heidrich. Heidrich: "Unser Ziel muss es sein, bis zur Winterpause zu den zehn besten Mannschaften zu gehören." FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (45) mit Knopf im Ohr. Er ist stets auf dem Laufendem, auch was sein Team betrifft. © picture point/Sven Sonntag Auch wenn der Spielplan noch bis Freitag auf sich warten lässt und ganz Aue hofft, nicht erneut so ein brutales Startprogramm zu haben wie im Vorjahr: Der FCE muss gerüstet sein. 2022/23 war es spannend bis in die Nachspielzeit des letzten Spieltages. Nach 90 Minuten war Osnabrück Sechster, nach Abpfiff Aufsteiger. Es gilt also von Beginn an, Gas zu geben. Aue will sich in der ersten Tabellenhälfte einreihen. FC Erzgebirge Aue Das neue Aue-Trikot ist da! Ein Stück Heimat in Lila "Mit Dynamo Dresden und Sandhausen haben schon zwei Vereine klar kommuniziert, was sie möchten. Auch Bielefeld wird direkt wieder hochgehen wollen. Mal schauen, wo sich Saarbrücken, Mannheim, 1860 München oder Ingolstadt einordnen und wo wir unseren Platz finden", so der 45-Jährige. "Unser Ziel muss es sein, bis zur Winterpause zu den zehn besten Mannschaften zu gehören. Wenn wir dann nur sechs oder sieben Punkte Rückstand haben und sich die Chance ergibt, sollten wir den Kader punktuell und mit Augenmaß womöglich noch mal verstärken."

Titelfoto: picture point/Sven Sonntag