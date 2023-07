Aues Stefaniak neuer Spielmacher? Er könnte der Nachfolger von Nazarov werden

Aue - Wer führt beim FC Erzgebirge in dieser Saison Regie? In der abgelaufenen Spielzeit war es vor allem in der Rückrunde noch Dimitrij Nazarov (33), der im Mittelfeld die Fäden in der Hand hielt und häufig den Unterschied ausgemacht hat. Mit seinem Abgang zu den Kickers Offenbach braucht Aue einen neuen Strippenzieher. Schon früh in der Vorbereitung drängt sich ein klarer Kandidat für die Nachfolge auf: Marvin Stefaniak.