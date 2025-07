Aue-Neuzugang Malone vor Ost-Kracher gegen Rostock: "Boah, das ist einfach ein geiles Gefühl"

Aue - "Zu Hause, erstes Spiel gegen so eine Mannschaft. Boah, das ist einfach ein geiles Gefühl. Ich spreche für mich und die Mannschaft: 'Wir sind total fokussiert und freuen uns auf die Aufgabe, sind bereit darauf und die neue Saison.'" Wer nach diesen Worten von Ryan Malone (32) keine Vorfreude auf Sonntagnachmittag verspürt, dem ist nicht zu helfen. Erzgebirge Aue gegen Hansa Rostock !

Alles in Kürze

Ryan Malone (32) kam vom FC Ingolstadt, wurde sofort Leistungsträger und Führungsspieler. Er wurde auf Anhieb in den Mannschaftsrat gewählt. © picture point/Sven Sonntag

Fußballherz, was willst du mehr? "Ich freue mich darauf, die Fans im Stadion zu sehen. Das wird brennen, das wird heiß, ein Ost-Derby halt. Was Schöneres am ersten Spieltag gibt's nicht", unterstreicht der Neuzugang vom FC Ingolstadt.

Malone trifft definitiv den Nerv der Fans. Fast 14.000 Tickets sind (stand Mittwochnachmittag) im Vorverkauf weg. Um die strikte Fan-Trennung durchzusetzen, wird es keine Tageskasse geben, wie Pressesprecher Lars Töffling erklärte. Der Vorverkauf stand nur Vereinsmitgliedern sowie bereits registrierten Mehrfachkäufern und Abo-Inhabern offen.

Trotzdem erwartet das Erzgebirgsstadion die beste Kulisse zu einem Auftakt-Heimspiel seit beinahe sieben Jahren. Damals kamen am 12. August 2018 in der 2. Liga gegen Magdeburg 13.300 Zuschauer.

Aue gegen Rostock ist zudem aus der Historie heraus, mit dem Umzug von Empor Lauter an die Küste noch mal spezieller.