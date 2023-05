Bleibt Aue-Spieler Besong bei den Veilchen?

"Letztendlich bringt es nichts, hinterher nachzugehen, denn die Schiedsrichterin hat ihre Entscheidung getroffen", so Besong.

"In so einer Situation bekommt man nicht jeden Kontakt mit. Ich hab den Halt ein bisschen verloren, aber ob er mich entscheidend mitgezogen hat, kann ich schwer beurteilen", erklärte Besong hinterher, wieso er auch nicht wild protestierte.

In der 36. Minute war es letztlich Viktoria-Verteidiger Moritz Fritz (29), der dem pfeilschnellen Angreifer noch in die Parade fuhr, wobei nicht wenige Schiedsrichter auf Strafstoß entschieden hätten. Die Unparteiische Franziska Wildfeuer (29) ließ weiterlaufen.

Nachdem die Vertragsgespräche wegen mäßiger Ergebnisse vorübergehend ausgesetzt wurden, will Sportchef Matthias Heidrich (45) nach dem 1:1 gegen Viktoria Köln wieder zur Tat schreiten.

Aues Sportchef Matthias Heidrich (45, l.) würde Paul-Philipp Besong wohl gerne halten. © picture point/Sven Sonntag

Der 22-jährige Flügelspieler ist nur bis zum 30. Juni vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg ausgeliehen, wo er einen Vertrag bis 2024 besitzt.

Einen Verbleib in Aue könne er sich vorstellen: "Ich fühle mich extrem wohl. Was letztendlich im Sommer passiert, wird man sehen. Da ist noch viel unklar."

Für Klarheit kann Sportchef Heidrich in Gesprächen mit dem FCN in den nächsten Wochen sorgen. "Wir sind schon länger mit Nürnberg in Kontakt", verrät der 45-Jährige.

Besong kam in 29 Partien zwar nur auf überschaubare drei Tore, ließ dafür immer wieder aufblitzen, wie er veranlagt ist und was für ein Tempo er mitbringt.

In Elversberg legte Besong den Siegtreffer von Omar Sijaric (21) auf. Und nun die starke Vorstellung gegen Köln. Heidrich: "Paul hat seine aufsteigende Form bestätigt!"