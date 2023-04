Remis gegen Köln! Aue-Joker "Dima" holt Elfer raus und rettet FCE

Aue - Was wäre der FC Erzgebirge Aue in der Rückrunde ohne Dimitrij Nazarov? Im Heimspiel gegen Viktoria Köln rettete der 33-Jährige am Samstagnachmittag den Veilchen vor 6340 Zuschauern in ungewohnter Joker-Rolle das 1:1 (0:1).