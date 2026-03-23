Bluterguss entpuppt sich als Knochenbruch: Deswegen fehlt FCE-Profi Majetschak seit Mitte Januar

Aue-Bad Schlema - Erzgebirge Aue und das Verletzungspech gehen nach der Seuchen-Rückrunde aus dem Vorjahr auch in dieser Saison Hand in Hand. Und das Ganze ist jetzt noch um ein Kapitel reicher. Erik Majetschak (26) bekam nach rüdem Foul im Auswärtsspiel gegen Rostock Mitte Januar erst einen Bluterguss im Sprunggelenk diagnostiziert. Der entpuppte sich mittlerweile als Knochenbruch.

Erik Majetschak (26) erlitt beim Auswärtsspiel in Rostock eine heftige Verletzung. © Picture Point / Sven Sonntag

Wahnsinn! Eine ähnlich bittere Story schrieb der Kumpelverein bereits zuvor bei Julian Guttau (26), wo sich eine Sprunggelenksverletzung aus dem Pokalspiel bei Lok Leipzig im Nachgang als Verletzung des Syndesmosebandes darstellte, wie Ex-Coach Jens Härtel (56) im Januar erstmals am Rande einer Pressekonferenz berichtete.

Nun Majetschak. Hier hatte Härtels Nachfolger Christoph Dabrowski (47) vor dem Osnabrück-Spiel auf TAG24-Nachfrage noch die Diagnose Knochenödem aus der medizinischen Abteilung weitergeleitet.

"Der zunächst ermittelte Bluterguss im Sprunggelenk entpuppte sich nach mehreren vergeblichen Anläufen zu höheren Belastungen nach nochmaligem MRT als kleiner Bruch im Knochen. Immer wieder wurde Erik Majetschak zurückgeworfen, beim Versuch, die Intensität zu steigern und fußballspezifisch zu trainieren", vermeldete der Verein am Montagabend.