Aue verstärkt sich: Rechtsverteidiger kickte im Nachwuchs für den FC Bayern
Aue - Der FC Erzgebirge Aue verstärkt sich mit Jonas Kehl (25). Der Rechtsverteidiger wechselt von den Sportfreunden Lotte ins Lößnitztal.
"Bei Jonas haben wir von Beginn an gespürt, dass er richtig Bock auf die Herausforderung hat. Er hat wirklich nicht gezögert und war sofort Feuer und Flamme", sagt Kaderplaner Steffen Ziffert (61).
Der 25-Jährige sei ein "dynamischer und wendiger Abwehrspieler mit großem Aktionsradius". Er soll beim FCE für Stabilität sorgen.
Kehl durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern. Er sammelte in der Bundesliga-Reserve erste Erfahrungen im Profibereich.
Der 25-Jährige blickt auf mehr als 100 Spiele in den Regionalligen zurück - er kickte in Ulm, Bayreuth und beim VfL Sportfreunde Lotte.
Titelfoto: FC Erzgebirge Aue