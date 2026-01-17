26 Sekunden fehlen zum Punktgewinn: Rostock schockt starke Veilchen!

Rostock/Aue - Ist das unfassbar bitter! Fast schien es, als würde Marcel Bär, der sich vor zehn Monaten auswärts bei Hansa Rostock die Achillessehne riss, die Geschichte des Spiels schreiben und Erzgebirge Aue mit seinem sehenswerten Kopfballtor ein verdientes Remis bescheren. Doch dann entriss Ryan Naderi den sicher geglaubten Zähler 26 Sekunden vor Abpfiff. Aue startet mit einem 1:2 (1:1) in die Rückrunde und hat sich eigentlich kaum etwas vorzuwerfen.

Bitter: Aue-Spieler Erik Majetschak (am Boden) musste nach nur zwölf Minuten vom Platz. © picture point/Sven Sonntag

Bei der Kogge kam bereits vor Beginn richtige Feierlaune auf, als die Hanseaten anlässlich ihres 60. Vereinsjubiläums eine riesige Choreografie über das ganze Ostseestadion aufzogen.

Von dieser eindrucksvollen Kulisse ließen sich die Veilchen offensichtlich wenig beeindrucken. Man begann mutig und forsch, gegen eine ambitionierte Rostocker Mannschaft, die wie fast zu erwarten stand mehr Ballbesitz aber eben keine klaren Chancen hatte.

In die starke Anfangsphase hinein kam das Verletzungspech bei Erik Majetschak, der einen Schlag von Andreas Voglsammer abbekam und nach nur zwölf Minuten runtermusste. Aue zeigte sich davon erstmal nicht geschockt und hatte wenig später die riesige Chance durch Julian Günther-Schmidt (15.).

Trotz weniger Ballbesitz waren die Gäste das gefährlichere Team. Umso ärgerlicher, dass Hansa durch eine Halbchance in Führung ging. Ryan Naderi mit dem Pass auf Viktor Bergh der zu Jonas Dirkner (44.) weiterleitete. Mika Clausen und Jamilu Collins konnten ihn nicht mehr stoppen und es stand so kurz vor dem Gang in die Kabine 0:1.

Wie und wann würde Aue reagieren? Die Frage beantwortete der herlliche Spielzug über Clausen und Jannic Ehlers, die links am Strafraum die Abwehr aushebelten.

Clausens gefühlvolle Flanke von der Torlinie nickte Marcel Bär (45.+4.) auf Höhe des zweiten Pfostens mustergültig ein. Den macht bei den Veilchen wahrscheinlich auch nur der 33-Jährige so unnachahmlich rein.