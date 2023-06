Das ist Aues neuer Zehner! Schwirten kommt aus Köln

Aue - Der nächste Regionalliga-Spieler wechselt ins Erzgebirge ! Joshua Schwirten kommt von der "U23" des 1. FC Köln , unterschrieb eben einen Vertrag bis Juni 2025. Der 21-Jährige ist Zehner, absolvierte in der Vorsaison 29 Spiele für die jungen Geißböcke und brachte es auf elf Scorerpunkte. Er wäre somit der Nachfolger von Dimitrij Nazarov (33) .

Joshua Schwirten (21) wechselt von der "U23" des 1. FC Köln zum FC Erzgebirge Aue. © IMAGO / Herbert Bucco

Die finanziellen Mittel im Erzgebirge sind knapp. Super reich wird keiner. Also muss es so gehen. Geklappt hat das schon einmal - unter Trainer Pavel Dotchev (57) in der Saison 2015/16. Aue war gerade aus der 2. Liga abgestiegen.

Da war Martin Männel (35) schon dabei, als weitere Führungsspieler wurden Christian Tiffert (41), Philipp Riese (33) und Nicky Adler (38) installiert. Dazu kamen neue: Calogero Rizzuto (31), Simon Skarlatidis (32), Steve Breitkreuz (31), Louis Samson (27), Max Wegner (34), Simon Handle (30), später dann Pascal Köpke (27) und Cebio Soukou (30).

Alle haben heute einen guten Namen in der 2. und 3. Liga. Damals kamen sie quasi aus dem Nichts. Sie haben einen gewissen Legendenstatus im Erzgebirge, weil das Team herausragte, sofort wieder eine Etage nach oben kletterte. Dotchev hat es geformt.

So soll es auch jetzt wieder werden. Niko Vukancic (21, "U23" Düsseldorf), Louis Lord (19, "U23" Bremen), Sean Seitz (21, VfR Aalen) und nun auch Schwirten, der übrigens "U20"-Nationalspieler ist. Sie kommen alle aus der Regionalliga.

Dazu kommt Mirnes Pepic (27, Meppen), der Aue bereits aus seiner ersten Zeit (2016 - 2018) kennt und gereift ist.