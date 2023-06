Das neue Aue-Trikot ist da! Ein Stück Heimat in Lila

Nun zum Trikot: Das ist ganz in Lila gehalten, die Ärmel sind schwarz. Im unteren Bereich macht ein Förderturm, der ein Symbol und typisch für die Region Erzgebirge ist, das Trikot zu einem echten Hingucker. Der Turm ist von Bäumen umgeben. Es ist ein Stück Heimat auf dem Jersey. Die Hose dazu ist wie die Stutzen auch ebenfalls komplett in Lila gehalten. Diese Schlichtheit ohne Schnörkel passt.

Am Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, bestreitet der FCE seine ersten beiden Testspiele in der Saisonvorbereitung . Am Samstag beim BC Erlach, am Sonntag bei Fortschritt Lunzenau. Dort werden die neuen Trikot sicher schon zum Einsatz kommen.