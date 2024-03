"Das war unterirdisch!": Veilchen entschuldigen sich bei ihren Fans

Die weißen Auer Veilchen trauten sich nach der Pleite in Saarbrücken nur etwas zögerlich zu ihren Anhängern. © IMAGO/Fussball-News Saarland

"Wir saßen mit den Gedanken noch im Bus. So eine Halbzeit anzubieten, geht überhaupt nicht. Im Namen der Mannschaft kann ich mich bei den mitgereisten Fans nur entschuldigen. Das geht überhaupt nicht. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und nicht wach genug gewesen. Das war unterirdisch", kritisierte Verteidiger Erik Majetschak die eigene Leistung beim Auftritt im Saarbrücker Ludwigsparkstadion, mit der die Veilchen wohl einen Haken hinter die leisen Aufstiegsambitionen machen können.



Nun sind es elf Zähler zu Relegationsplatz drei, und der Zug ist wohl oder übel endgültig abgefahren, während die Veilchen noch mit gepackten Koffern am Bahnsteig stehen und darüber grübeln, wie es so schnell so weit kommen konnte.

Dabei verlief der Start ins neue Jahr verheißungsvoll mit 14 Zählern aus den ersten sieben Spielen, sodass die Auer vor Heidrichs Ansage nur sechs Zähler hinter dem damaligen Dritten, dem SSV Ulm und damit noch halbwegs in Schlagdistanz lagen.