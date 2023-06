Der gute Geist von Bad Blankenburg: Aues Dotchev macht's wie einst im Juli 2015

Aue - Noch bis zum 26. Juni dürfen die Veilchen relaxen, ehe Coach Pavel Dotchev (57) zum Trainingsauftakt bittet. Der FC Erzgebirge greift in der Sommervorbereitung auch auf Altbewährtes zurück, auf Elemente, die vor acht Jahren den Grundstein legten, Aue aufstiegsreif zu machen.

In der Landessportschule in Bad Blankenburg bezieht der FCE vom 16. bis 21. Juli sein Übergangs-Domizil. Vielleicht ja ein gutes Omen! © imago/Sven Sonntag

Den Anlauf zu ihrem letzten Zweitliga-Aufstieg 2015/16 nahmen die Veilchen einst in der Sportschule Bad Blankenburg - unter Dotchev. Genau dorthin zieht sich der Kumpelverein vom 16. bis 21. Juli zurück.

Ist es auch diesmal ein gutes Omen? Zumindest bieten sich am Fuße des Thüringer Waldes beste Bedingungen, die Truppe auf die kommenden Aufgaben einzuschwören und zu einer Einheit zusammenwachsen zu lassen.

Letzte Saison gab es nur ein Kurz-Trainingslager in Warmbad Wiesenbad. Vielleicht hätte Aue ein längerer Aufenthalt gutgetan. Mal eine Woche aufeinander zu hocken, um die Einheit zu werden, die es auf dem Platz auch braucht.

Dass es diesmal anders wird, fällt in Dotchevs Aufgabenbereich.

"Wir haben viel zu tun, denn die Qualität der Mannschaft ist normalerweise besser als das, was wir derzeit leisten. Das nächste Jahr muss sich ändern. Wir brauchen ein starkes Wir-Gefühl auf dem Platz, eine Mannschaft, in der viel Gruppendynamik dabei ist", betonte der 57-Jährige vor dem Gang in die Sommerpause.