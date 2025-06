Über 1000 Aue-Fans reisen nach Nordirland: Achtung, Reisepass erforderlich!

Für die Veilchen-Anhänger soll der Trip in die Nähe von Belfast ein Erlebnis werden, was in Erinnerung bleiben soll.

Die Mannschaft fliegt erst am 4. Juli. Sie landet in Dublin und fährt dann die 170 Kilometer weiter nach Glenavon. Am 5. steigt das Spiel, am 6. geht es zurück nach Deutschland - und von da aus gleich ins Trainingslager nach Bad Gögging.