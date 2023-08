Der neue Veilchen-Beobachter: Susac ist bei Aue jetzt Videoanalyst und Scout

Aue - Ein paar kurze Handgriffe und der Akku an der Drohne ist ausgetauscht. "Hält nur 25 Minuten", lacht Adam Susac (34), bevor er den Joystick wieder in Händen hält, das Fluggerät am Trainingsplatz aufsteigen lässt, um wie jüngst zum Testspiel gegen Auerbach die Spielzüge der Veilchen aus der Vogelperspektive aufzuzeichnen.