Deshalb verpflichtet Aue Sanogo nicht zeitnah

Aue - FCE-Stürmer Marcel Bär (32) huschte am Mittwochnachmittag nach der Pressekonferenz kurz mit Mundschutz am Presseraum vorbei. Eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem der Torjäger in der letzten Woche krankheitsbedingt ausgefallen war. Ob es für Freitagabend in Mannheim langt, ist fraglich.