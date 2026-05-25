Dritter Transfer fix: Erzgebirge Aue verpflichtet Bastian Strietzel

Aue - Der FC Erzgebirge richtet den Blick zwei Tage nach dem Erfolg im sächsischen Landespokal wieder nach vorn und arbeitet weiter an der Zusammenstellung des Kaders für die Regionalliga-Saison 2026/27. Mit Bastian Strietzel (27) - wie TAG24 schon vor Tagen berichtete - verpflichtete der FCE nun einen gestandenen Innenverteidiger mit viel Erfahrung.

Mit Bastian Strietzel (27) stärkt der FCE seine Defensive. © FC Erzgebirge Aue

Strietzel ist nach Tim Maciejewski (25, Luckenwalde) und Nils Lihsek (26, Chemie) schon der dritte Neuzugang. "Bastian Strietzel kommt mit dem Anspruch zu uns, Führungsspieler zu werden. Diese Rolle hat er als Kapitän bereits in Jena und nach seinem auskurierten Kreuzbandriss auch in Greifswald eindrucksvoll ausgefüllt“, erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert.

Der 1,87 Meter große Abwehrspieler ist 27 Jahre alt und blickt auf 162 Spiele in der Regionalliga zurück. Geboren in Markranstädt vor den Toren Leipzigs wechselte Strietzel im Nachwuchsbereich zu Borussia Mönchengladbach, seine Stationen im Männerbereich hießen Inter Leipzig, ZFC Meuselwitz, FSV Zwickau, Carl Zeiss Jena und Greifswalder FC.

Da den Auern nach dem Abstieg ein großer Kaderumbruch vor der Tür steht, wird der Verein in den kommenden Tagen sicherlich weitere Personal-News bekanntgeben. Interessant wird werden, wer von der Drittliga-Mannschaft bereit ist, den Betriebsunfall zu beheben oder anders, wer es darf.