Erster Aue-Neuzugang fix: Wird Chemies Lihsek der nächste Neue?

Aue - Der erste Neuzugang ist fix! Erzgebirge Aue verpflichtet wie erwartet Tim Maciejewski (25) vom FSV Luckenwalde.

Tim Maciejewski (25) kommt vom FSV Luckenwalde nach Aue. © Erzgebirge Aue

Dass die Veilchen großes Interesse am 25-jährigen offensiven Mittelfeldspieler haben, hatte TAG24 bereits Anfang Mai vermeldet. Nun kann Kadeeplaner Steffen Ziffert (61) Vollzug melden.

"Wir haben uns sehr intensiv mit Tim Maciejewski (25) beschäftigt. Er ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, hat schon Drittliga-Luft geschnuppert und sogar einen Bundesliga-Einsatz in der Vita. Tim ist im besten Fußballalter, will in Aue den nächsten Schritt machen und soll für Torgefahr sorgen", so der 61-Jährige.

Maciejewski wurde bei Hertha BSC und Union Berlin ausgebildet. Bei den Eisernen kam er 2020/21 sogar auf einen Bundesligaeinsatz.

Über Klagenfurt (u.a. 15 Erstliga-Einsätze) ging es zum SV Sandhausen (27 Drittligaeinsätze), SV Babelsberg 03 und jetzt Luckenwalde, wo Maciejewski mit sieben Toren und sieben Vorlagen in 34 Partien eine richtig starke Saison gespielt hat.