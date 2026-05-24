Verletzungspech führt zu bitterem Karriereende: Aues Can Özkan macht Schluss

Aue - Ein Tag nach dem siegreichen Sachsenpokal-Finale meldet der FC Erzgebirge Aue einen vorzeitigen und ungewollten Abschied. Can Özkan (26) muss verletzungsbedingt seine Karriere beenden.

Can Özkan (26) verletzte sich bereits 2024 zunächst am Sprunggelenk, nur wenig später riss er sich das Kreuzband im linken Knie. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Wenn die Mannschaft am 21. Juni 2026 ihr Training wieder aufnimmt, wird Can Özkan nicht mehr dabei sein", teilte der Verein am Sonntag mit.

Nach einem langen Kampf um seine Gesundheit habe er die bittere Entscheidung treffen und seine aktive Laufbahn wegen anhaltender Beschwerden im mehrfach operierten Knie schweren Herzens beenden müssen.

Der Mannschaft teilte der 26-Jährige die Entscheidung beim letzten Training mit und verabschiedete sich vom gesamten Team.

2024 wechselte Özkan aus Bielefeld nach Aue und war seitdem von Verletzungspech geplagt. Schon in den ersten Tagen zog er sich eine Sprunggelenksverletzung zu und verpasste dadurch nahezu die komplette Vorbereitung.

Am 1. Spieltag im August 2024 gegen Hannover (2:1) wurde Özkan für wenige Sekunden eingewechselt. Das sollte es zunächst auch gewesen sein. Im Training nach dem Auftakt riss er sich das Kreuzband im linken Knie.

Zehn Monate fiel der 26-Jährige aus und verpasste somit die gesamte Saison.