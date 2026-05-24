Verletzungspech führt zu bitterem Karriereende: Aues Can Özkan macht Schluss
Aue - Ein Tag nach dem siegreichen Sachsenpokal-Finale meldet der FC Erzgebirge Aue einen vorzeitigen und ungewollten Abschied. Can Özkan (26) muss verletzungsbedingt seine Karriere beenden.
"Wenn die Mannschaft am 21. Juni 2026 ihr Training wieder aufnimmt, wird Can Özkan nicht mehr dabei sein", teilte der Verein am Sonntag mit.
Nach einem langen Kampf um seine Gesundheit habe er die bittere Entscheidung treffen und seine aktive Laufbahn wegen anhaltender Beschwerden im mehrfach operierten Knie schweren Herzens beenden müssen.
Der Mannschaft teilte der 26-Jährige die Entscheidung beim letzten Training mit und verabschiedete sich vom gesamten Team.
2024 wechselte Özkan aus Bielefeld nach Aue und war seitdem von Verletzungspech geplagt. Schon in den ersten Tagen zog er sich eine Sprunggelenksverletzung zu und verpasste dadurch nahezu die komplette Vorbereitung.
Am 1. Spieltag im August 2024 gegen Hannover (2:1) wurde Özkan für wenige Sekunden eingewechselt. Das sollte es zunächst auch gewesen sein. Im Training nach dem Auftakt riss er sich das Kreuzband im linken Knie.
Zehn Monate fiel der 26-Jährige aus und verpasste somit die gesamte Saison.
Weitere Operation bei Can Özkan unumgänglich
Im Sommer 2025 stieg der defensive Mittelfeldspieler wieder ins Training ein. Er könne noch nicht an allen Einheiten teilnehmen, aber die Eingewöhnung sei im Gange, hieß es damals von Seiten des Vereins.
Im September folgte die nächste Hiobsbotschaft: Özkan musste erneut operiert werden. Wieder stellten sich Kniebeschwerden ein. Ein MRT ergab, dass eine neuerliche Operation unumgänglich ist - und wieder sollte der 26-Jährige die komplette Saison ausfallen.
Da sich auch danach keine Besserung zeigte, beendet Özkan jetzt mit sofortiger Wirkung seine aktive Laufbahn.
"Wir wünschen ihm nach zweijähriger Leidenszeit alles erdenklich Gute", verabschiedet der FCE den 26-Jährigen auf Facebook.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag (2)