Einer der wichtigen wirtschaftlichen Bausteine: Veilchen ziehen Kracher an Land!

Aue - Der FC Erzgebirge haben sich für die Vorbereitung auf die Saison 2025/26 einen echten Kracher an Land gezogen! Die Veilchen begrüßen im Rahmen ihrer Saisoneröffnung am 18. Juli den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Erzgebirgsstadion.

Im DFB-Pokal kreuzten Aues Anthony Barylla (27, l.) und Gladbach-Torjäger Tim Kleindienst (29) schon einmal die Klingen - im Sommer gibt's ein Wiedersehen.

"Der FC Erzgebirge Aue freut sich sehr, diesen namhaften Club bei der offiziellen Saisoneröffnung des Kumpelvereins begrüßen zu können", heißt es seitens der Lila-Weißen. Das Sommerhighlight sei auch "einer der wichtigen wirtschaftlichen Bausteine im bevorstehenden Kalenderjahr".



Im Vorfeld der laufenden Saison hatte Aue mit dem Champions League-Vize Borussia Dortmund ein ähnliches sportliches Schwergewicht im Lößnitztal zu Gast.

Die Partie war bereits Wochen im Voraus ausverkauft, was wichtige Einnahmen in die Vereinskasse spülte. Allerdings klafften im VIP-Bereich, also bei den "teuren" Plätzen, einige Lücken.