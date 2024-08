Schiri-Frust nach Pokalaus: FCE unterliegt Gladbach nach früher Führung

Torwart Martin Männel wird nach einem gehaltenen Elfmeter von seinen Mitspielern gefeiert. © Robert Michael/dpa

Aue konnte die Anfangsgeschwindigkeit allerdings nicht aufrechterhalten, was bei dem extrem heißen Wetter auch nicht verwunderte, da die Dotchev-Elf mit den Kräften haushalten musste.

Die Gäste bekamen dadurch allerdings ihre Räume und drückten die Veilchen zunehmend in deren Hälfte.

Bei Kou Itakuras Kopfball (30.) musste sich Martin Männel ganz lang machen, doch der erfahrene Schlussmann stellte seine ganze Klasse unter Beweis und kratzte den Ball noch aus dem linken unteren Eck. Der hätte sonst genau gepasst!

Es entwickelte sich zunehmend Einbahnstraßenfußball und so kam es, wie es kommen musste. Franck Honorat (35.) schaltete nach einem geblockten Ball am schnellsten und jagte den Abpraller per Fallrückzieher in die Maschen - 1:1.

Aue hing etwas in den Seilen und musste versuchen das 1:1 mit in die Pause zu retten. Doch Gladbach kam nochmal über Allasane Plea, den Tim Hoffmann etwas ungestüm am Trikot zupfte und zu Fall brachte.

Schiri Florian Badstübner zeigte auf den Punkt und nun kam es auf Männel an. Julian Weigl lief an, entschied sich für rechts, wohin Männel auch abtauchte und den Ball bockstark abwehrte.