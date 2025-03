Einsatz gegen Köln fraglich? Aues Stefaniak kämpft mit Problemen am Sprunggelenk

Aue - Die Floskel "aus dem Vollen schöpfen", kennt Jens Härtel (55) in Aue bisher nur vom Hörensagen. Nach dem Camp der Veilchen Anfang Januar in der Türkei hat sich eine Krankheitswelle breitgemacht, die sich über die ersten drei Partien zog.

Aue-Spieler Marvin Stefaniak (30) kämpft mit Sprunggelenk-Problemen. Ob er beim Spiel gegen Köln dabei sein wird, ist unklar. © picture point/Sven Sonntag

Dann verletzte sich Niko Vukancic (23) vom FC Erzgebirge Aue wieder am Knie, Erik Majetschak (25) am Oberschenkel und Mirnes Pepic (29) zuletzt vor Wiesbaden am Knie. Jetzt hat es Marvin Stefaniak (30) erwischt - Probleme mit dem Sprunggelenk.

Majetschak stand gegen Lok Leipzig immerhin rund eine Viertelstunde wieder auf dem Rasen. Pepic, Vukancic und Stefaniak guckten von der Seitenlinie aus zu. Wer von ihnen zum Auftakt der englischen Woche am Sonntag gegen Köln dabei sein wird, bleibt offen.

"Optimal ist das sicher alles nicht. Da fehlen natürlich wichtige Stammspieler in dem kleinen Kader. Aber wir jammern nicht", sagt Härtel ganz nüchtern: "Die Jungs, die gespielt haben, haben ihre Sache gut gemacht."

Ähnliche Worte wählte Stefaniak nach dem Derby in Dresden: "Wir hatten zuletzt viele Ausfälle, aber die Spieler, die in der Hinrunde unter Pavel Dotchev nicht so oft gespielt haben, müssen auch ihr Level erreichen. Ich bin froh, dass sie das können!"