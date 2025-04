Einsatzoption oder neuer Vertrag? So plant Aues Sportchef mit Stefaniak

FCE-Sportchef Matthias Heidrich (47, l.) baut auf seinen derzeit noch verletzten Spielmacher Marvin Stefaniak (30). © picture point/Sven Sonntag

Doch nun läuft alles auf ein komplett neu strukturiertes Arbeitspapier hinaus. Erzgebirge Aue will den wichtigen Mittelfeldspieler langfristig binden.

"Unser Angebot liegt auf dem Tisch. Jetzt geht es darum, mit Marvin und seinem Berater eine Einigung zu erzielen. Fakt ist, wir wissen, was wir an ihm haben, und sehen ihn künftig als einen der Spieler, um den herum wir die Mannschaft bauen wollen", erklärt Sportchef Matthias Heidrich.

Genauere Details zur künftigen Vertragslaufzeit ließ sich der 47-Jährige aus verhandlungstaktischen Gründen nicht entlocken. Wahrscheinlich ist aber ein Vertrag mit zwei- bis dreijähriger Laufzeit.

"Ich hoffe, in dieser Woche können wir die finalen Schritte für eine gemeinsame Zusammenarbeit gehen", so Heidrich, der zu Wochenbeginn mit Stefaniaks Berater weitere Details besprechen will.