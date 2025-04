Elfer-Eisvogel Pepic verschafft Veilchen Luft: "Mir war klar, dass ich vorweg gehe"

"Eine Herzflimmerszene gab's in der ersten Halbzeit, aber ich bin froh, dass es so geklappt hat", wirkte Heidrich nach dem Befreiungsschlag sichtlich erleichtert.

Genau in dieser Saisonphase braucht es die Führungsspieler. Sie müssen die Mannschaft mitziehen und im besten Falle den Unterschied ausmachen. Boris Tashchy (31) ist das am Samstag nicht gelungen, Pepić dagegen schon.

Erleichtert ja, glücklich noch nicht: FCE-Trainer Jens Härtel (55, r.) und Sportchef Matthias Heidrich (47). © PICTURE POINT / S. Sonntag

Pepic ist einer, der erprobt ist im Abstiegskampf, dem nicht die Düse geht: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich persönlich in solchen Situationen sehr entspannt bin und hoffe, die Jungs mit meiner Art und Weise auch mitnehmen zu können, weil ich diese Lockerheit auch vor dem Spiel in der Kabine habe, Witze mache und versuche, die Jungs, die bei so etwas nicht so viel Erfahrung haben, herunterzubringen. Das hat heute geholfen. Man hat gesehen, wir brauchen alle."

Sinnbildlich dafür stand das letzte Tor: Jonah Fabisch (23), der in der Hinrunde praktisch keine Rolle gespielt hatte, gewann den offensiven Luftzweikampf.

Maximilian Schmid (22), Winterneuzugang des 1. FC Köln, setzte Mika Clausen (22) in Szene, der wiederum unter der Woche noch gesundheitlich angeschlagen war. Über die nächste Station ging's zu Linus Rosenlöcher (24), der mit seiner insgesamt dritten Vorlage Maxim Burghardt (20) bediente.

Aue hat damit den Abstand auf die Abstiegszone wieder erhöht und sich vorerst Luft verschafft.