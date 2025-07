"Neue Liga, neue Härte!": Aue-Knipser Weinhauer kämpft sich rein

FCE-Sportchef Matthias Heidrich (47). © Picture Point / Sven Sonntag

Aue war auch hier schon zeitig dran. Sportchef Matthias Heidrich (47) wiegelte erst ab, aber noch vor Weihnachten war Weinhauer mit seinem Berater im Erzgebirgsstadion gesichtet worden.

Dass man die Regionalliga Nordost intensiv beobachte, ließ Heidrich mehrfach in Gesprächen durchblicken, was auch Sinn ergibt bei solch interessanten Personalien wie Weinhauer.

Dazu ist die Nordost-Staffel eine mit extrem hoher Leistungsdichte, was die Klubs anbelangt. Viele Mannschaften trainieren unter Vollprofibedingungen, so auch Weinhauers Ex-Klub. "Ich glaube, dass ich eine gute Mentalität mitbringe, gute Fitness, was das Laufpensum angeht, und kann eine hohe Intensität fahren. Das habe ich gerade in so einer Liga, die viel Kampf und Leidenschaft beinhaltet, auch gelernt", sagt der gebürtige Quedlinburger.

78 Spiele hat er in der Regionalliga für Erfurt und Jena bestritten, dabei 25 Tore erzielt und neun aufgelegt. Die 3. Liga ist Neuland, die Intensität hier noch mal ein ganzes Stück höher, was sich auch schon im Training bemerkbar macht, wie Weinhauer zugibt.