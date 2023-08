Elferdusel in Lübeck: Aue weiter ungeschlagen

Lübeck - Der FC Erzgebirge Aue schließt die englische Woche am Samstag mit einem 1:1 (0:0) bei Aufsteiger VfB Lübeck ab und bleibt damit auch nach dem vierten Spieltag weiterhin ungeschlagen.

Der Lübecker Kicker Cyrill Akono trifft zum 1:0. © Picture Point/Gabor Krieg

Aue ging auf drei Positionen verändert in die Partie. Erik Majetschak, Joshua Schwirten und Maximilian Thiel kamen im Vergleich zur Mittwochspartie gegen Sandhausen neu hinein. Marco Schikora, Boris Tashchy und Marcel Bär rotierten dafür auf die Bank.



Die erste Halbzeit hatte einen großen Aufreger und das gleich zu Beginn, als Jan-Marc Schneider einen Pass aus der eigenen Hälfte per Hacke in den Lauf von Tarik Gözüsirin verlängerte, der den Ball mitnahm und quer zu Cyrill Akono (9.) legte, der zwar knapp verpasste, von Tim Danhof aber auch einen Rempler in den Rücken bekam. Referee Daniel Bartnitzki sah zum Glück für Aue kein Foul.

Lübeck war ab Mitte der ersten Halbzeit das aktivere Team und ging nach dem Seitenwechsel nicht unverdient in Führung.

Manuel Farrona Pulido chippte den Ball in den Rücken der Abwehr bedienen, wo Anthony Barylla seinen Gegenspieler Akono (53.) nicht mehr entscheidend am Abschluss hindern konnte - 0:1.