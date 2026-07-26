Erzgebirge Aue atmet auf: Entwarnung bei Linus Queißer

Aue - Aufatmen bei Erzgebirge Aue und Linus Queißer! Der Youngster war nach dem Elfmeter-Foul gegen die VSG Altglienicke verletzungsbedingt vom Platz gegangen. Nun kam die offizielle Entwarnung.

Sichtlich belebte Linus Queißer (am Ball) das Auer Offensivspiel. © Picture Point / Gabor Krieg

"Es war nur ein Schlag auf den Oberschenkel", bestätigte Pressesprecher Lars Töffling die Diagnose der medizinischen Abteilung auf Nachfrage von TAG24.

Queißer hatte bereits direkt nach Abpiff leichte Entwarnung gegeben: "Ich habe bei der Elfmetersituation einen kleinen Schlag abbekommen und danach hat es gekrampft, aber das wird nichts Schlimmeres sein."

Gut für den Schacht, denn der 22-Jährige hatte vom Start weg unter Beweis gestellt, wieso man an ihm noch richtig viel Freude haben wird.

Der Neuzugang von Eintracht Braunschweig hatte letzte Saison bereits für Babelsberg seine Offensivqualitäten unter Beweis gestellt und knüpfte im neuen Terrain nahtlos daran an.

So hatte Queißer maßgeblichen Anteil am ersten Saisontor, wenngleich das mit Lennart Czyborra von einem Altglienicker erzielt wurde.

Aber eben nur, weil Queißer auf links aufdrehte, drei Mann stehen ließ und einem Verteidiger dabei noch eine Schürze schob.