Aue-Coach "Shubi" will Torhüterfrage "noch" nicht beantworten

Aue - Die Würfel sind gefallen! Aue -Cheftrainer Khvicha Shubitidze hat sich auf die Nummer eins festgelegt. Nur wer es denn nun wird, darüber hüllt sich der 51-Jährige zunächst in Schweigen.

Max Uhlig (19) zeichnete sich jüngst gegen Schalke 04 aus. © Picture Point/Roger Petzsche

"Ich bitte darum, dass die Entscheidung zuerst den Spielern mitgeteilt und danach erst offiziell gemacht wird. Alles andere wäre nicht fair und eine falsche Umgangsweise", erklärte "Shubi" zur Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt gegen die VSG Altglienicke am Sonnabend (14.30 Uhr) im Erzgebirgsstadion. Gleiches gilt für die weiteren vakanten Positionen in der Startelf.

"Die Entscheidungen, die wir treffen mussten, haben wir uns nicht leicht gemacht, sodass sich alles ein paar Tage nach hinten geschoben hat", sagt Shubitidze.

Rätselraten um die neue Nummer eins oder ist die Sache eigentlich klar? Kaderplaner Steffen Ziffert hatte zumindest zur Verlängerung mit Martin Männel gesagt, dieser werde 2026/27 nicht als Nummer eins gesetzt sein.

"Aber wenn die Mannschaft ihn mit all seiner Erfahrung braucht, ist er wie in den vergangenen 18 Jahren zur Stelle", so Ziffert.