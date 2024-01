Erzgebirge Aue bei der Alten Dame: Wer bietet sich bei Dotchev an?

Aue - Besuch bei der Alten Dame: Am heutigen Samstagnachmittag bestreitet Erzgebirge Aue bei Zweitligist Hertha BSC sein erstes Testspiel in der Wintervorbereitung.

Coach Pavel Dotchev (58) erhofft sich davon Erkenntnisse, die er in die folgende zweiwöchige Vorbereitung auf den Rest-Rückrundenauftakt gegen Rot-Weiss Essen (19. Januar) mitnehmen will.

FCE-Coach Pavel Dotchev (58) möchte in der kurzen Winterpause nachjustieren und seine Mannschaft weiter verbessern. Der Test bei der Hertha dient auch dazu. © Picture Point/Gabor Krieg

Einen Hebel hat er in der Viererkette ausgemacht, die er taktisch etwas neu justieren möchte: "Ich habe ein paar Ideen, wie wir defensiv als Kollektiv gruppentaktisch verschieben. Ich möchte auch, dass wir etwas höher stehen. Gerade wenn Flanken aus den Halbpositionen kommen, stehen wir zu tief, müssen aus der Gefahrenzone herausrücken. Deswegen habe ich da ein paar Sachen, die ich mir angucken und ausprobieren will."

Der erfahrene Fußballlehrer weiß aber auch, dass mit alles in allem nur zweieinhalb Wochen wenig Zeit zur Verfügung steht, um das, was er sich taktisch zurechtgelegt hat, dann so weit einzustudieren, dass es sich auch am Spieltag bewährt.

Dotchev ist sich dessen bewusst: "Es ist nicht so, dass ich etwas vorgebe. Die Spieler müssen dabei auch ein gutes Gefühl haben."