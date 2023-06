"Erzgebirge Aue ist ein geiler Verein": Keeper Lord wechselt von der Weser ins Gebirge

Lord weiter: "Aber man sieht sich ja immer zweimal im Leben, wer weiß, was noch kommt."

Was natürlich nicht bedeutet, dass Lord das nicht auch über Werder sagen würde. "Grün und weiß werde ich immer im Herzen tragen. Ich komme aus der Region, habe mein halbes Leben für Werder gespielt und kenne jeden im Verein. Ich hätte mir natürlich eine noch wichtigere Rolle bei Werder gewünscht."

"Das war das Angebot, das sportlich am besten auf mich zugeschnitten ist. Erzgebirge Aue ist ein richtig geiler Verein."

"Inzwischen ist aber alles wieder gut", sagte Lord in einem Interview mit der "Deichstube" in Bremen. Grund ist sein Wechsel von der Weser ins Erzgebirge . Er wird dort Ersatzmann von Männel.

Lord spielte mit der "U23" des Bundesligisten in der Regionalliga, stieg allerdings in die Oberliga ab. Bis März war er dort Stammkeeper, bis ihm mitgeteilt wurde, dass nach elf Jahren Grün-Weiß Ende Juni für ihn Schluss sein wird.

Lord ist im Bremer Umland, in Syke, groß geworden. Mit zwölf Jahren ging es zu Werder Bremen. Er galt als das große Torwarttalent, spielte auch für Deutschland (U18). Da fehlte manchmal etwas die Zeit für das Gymnasium. Trotzdem hat Lord bald sein Fachabi in der Tasche und ist stolz darauf.

"Ein zweites Standbein zu haben, ist sehr wichtig", betont er und gibt einen interessanten Einblick: "Als junger Spieler bekommt man plötzlich sehr viel Geld und kann sich unglaublich viele Match Attax kaufen. Diese Karten habe ich früher gesammelt, deswegen ist das meine Währung."

Lord lacht, fügt dann aber ganz ernst an: "Da normal zu bleiben, ist gar nicht so einfach. Mein Papa hat ganz doll die Hand drauf gehalten. Ich habe schon mit 14 angefangen, in die Altersvorsorge einzuzahlen."

Ein bodenständiger Typ, er passt ins Gebirge, wo Luftschlösser eher selten zu sehen sind.