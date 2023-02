Erzgebirge Aue: Nazarov dankt den Fans mit Tor und Sieg!

Antonio Jonjic (l.) traf zum 2:1 und feierte mit Omar Sijaric. © picture point/Sven Sonntag

Vergessen war nach dem Abpfiff das Leid und der schwache Auftritt in den ersten 45 Minuten. Der Ex-Auer Calogero Rizzuto (27.) schockte Aue mit seinem Tor aus 22 Metern. Da gelang dem FCE nicht viel.

In der zweiten Hälfte blühten die Veilchen auf. Das Stadion kochte, Nazarov war bestens aufgelegt und lobte die fleißigen Fans.

"Ich wohne ja direkt in Aue. Als ich am Morgen aus dem Fenster schaute, habe ich gesagt, dass wir niemals spielen. Es hatte so sehr geschneit. Ist zwar normales Wetter bei uns, trotzdem. Dann kommen die Fans, räumen den Platz frei. Ein ganz großes Dankeschön an alle. Wir konnten es mit einem Sieg zurückzahlen", so der 32-Jährige.

Er hatte seine Aktie dran, weil er sich in der zweiten Halbzeit auf das besann, was er kann. "Dima" spielte Fußball, meckerte nicht mehr und sorgte für die erste von vier Auer Szenen in der zweiten Hälfte.

Nach einem Zuspiel von Sam Schreck (24) zog er im Strafraum aus 14 Metern ab. Die Kugel sprang kurz vor Daniel Batz (32) auf und somit über seine Hände - 1:1 (48.).

"Das war mit der beste Gegner der letzten Wochen. Wir hatten anfangs nicht den Zugriff. Wir sind in der zweiten Hälfte eher draufgegangen, das hat Saarbrücken nicht gepasst. Mit unseren schnellen Spielern vorn hat jeder Gegner Probleme", so Nazarov.