Erzgebirge Aue setzt weiter auf die Jugend: Kein Neuzugang älter als 24

Aue - Der FC Erzgebirge geht seinen im Vorjahr eingeschlagenen Weg weiter. Der Blick auf die bisherigen Neuzugänge bestätigt dies. Keiner ist älter als 24 Jahre. Die Veilchen setzen auf die Jugend, die an der Seite der alten Haudegen reifen soll.

Mika Clausen (22) kommt von der U23 des FC St. Pauli nach Aue. © Imago/Claus Bergmann

"Das muss unsere Philosophie sein. Viele fertige Profis können wir uns nicht leisten. Wir müssen Jungs für uns gewinnen, die das Niveau der 3. Liga haben, die sich weiterentwickeln wollen und Aue als Chance sehen", sagte FCE-Sportchef Matthias Heidrich (46) vor einem Jahr.

"Außerdem ist es von Vorteil, dass die Jungs in ihren Vereinen technisch und taktisch hervorragend ausgebildet wurden", ergänzte er. Ein weiterer: Sie kosten kaum Geld.

Niko Vukancic (22, U23 Düsseldorf), Joshua Schwirten (22, U23 Köln), Steffen Meuer (24, U23 Mönchengladbach), Louis Lord (20, U23 Bremen) kamen aus einem NLZ. Dazu Sean Seitz (22) vom VfR Aalen. Mit Franco Schädlich (20) und Finn Hetzsch (19) wurden zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs nach oben gezogen.

In der neuen Saison geht Aue den eingeschlagenen Weg weiter, keiner der bisherigen Neuzugänge ist älter als 24 Jahre. "Wir setzen darauf, sind davon überzeugt. Wir leben die Philosophie", sagte Heidrich jüngst: "Junge Spieler entwickeln, sie in unsere Mannschaft ein- und sie zu Leistungsträgern aufbauen." Der FCE wird so selbst zum Ausbildungsverein, um sich wieder zu profilieren und später vielleicht auch Ablösen zu generieren.