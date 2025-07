FCE verdient am Kühn-Transfer mit! Haben die Veilchen Interesse an Ex-Löwe Guttau?

Alles in Kürze

Sein 1:0-Siegtor am 34. Spieltag bei Dynamo Dresden war der bis dato letzte Aue-Treffer in der 2. Bundesliga.

Obwohl Kühn seinerzeit nur Leihspieler war, partizipieren die Veilchen im niedrigen Prozentbereich an dieser Vergütung, wie er bestätigte.

An Julian Guttau (25, v., hier noch im Trikot von 1860 München) sollen die Veilchen interessiert sein. © Picture Point/Gabor Krieg

Geben die dagegen bescheiden wirkenden mindestens 50.000 Euro, die Aue kassieren würde, etwas Spielraum für Transfers?

"Zunächst einmal ist es für den gesamten Verein relevant und hilft", weiß Heidrich. Jeder zusätzliche Euro dürfte auch ihm helfen, um sich Beinfreiheit zu verschaffen. Die braucht es womöglich auch ...

Boris Tashchy (31) wird wegen seiner Kniebeschwerden die komplette Vorbereitung verpassen und unterzieht sich zudem Ende Juli einer sportärztlichen Untersuchung. Can Özkan (25) ist ebenfalls mehr als fraglich. Wenn beide in der Hinrunde ausfallen, was dann? "Dann müssen wir zusätzlich handeln", sagt Heidrich.

Dass er den Markt sondiert, steht außer Frage. Gemeinsam mit Scouting-Berater Mirko Reichel steckt er auch in Bad Gögging die Köpfe zusammen. Ein möglicher Kandidat für Aue könnte nach TAG24-Infos Julian Guttau (zuletzt 1860 München) sein.

Heidrich darauf angesprochen: "Es gibt ein paar spannende Jungs, wo ich mich wundere, dass sie noch ohne Fahrschein sind. Er gehört dazu, aber inwiefern es für uns realistisch ist. Schwierig."