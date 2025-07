Veilchen-Biker begeistern die nordirische Presse

Belfast - Die Veilchen-Biker sind in Nordirland in aller Munde! Nicht nur, weil sie einem mit ihrer lila-weißen Kluft sofort ins Auge fallen. Auch ihre Tour einmal durch Nordwesteuropa hat Eindruck hinterlassen.

Bevor es Richtung Heimat ging, machten die Auer Biker noch einen Abstecher an die nordirische Küste. © Veilchenbiker-Nordirland 2025

So schrieb der "Belfast Telegraph": "The away support included members of the 'Violet Bikers' — the team's motorcycle supporters' club — who travelled across Europe in a motorcade."

Kurz übersetzt: Der Support (der insgesamt über 1000 Fans) beinhaltete auch die Mitglieder der Veilchen-Biker, die als Kolonne durch Europa gereist waren.

Während es für den FC Erzgebirge am Sonntag in Herrgottsfrühe zurück nach Deutschland und ab ins Trainingslager ging, genossen die 13 Zweirad-Kumpels noch einen Abstecher an die nordirische Küste zwischen Coleraine und Larne.