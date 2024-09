Aue verliert Spiel, das es nie verlieren darf!

Aue - Der FC Erzgebirge zeigt in der ersten Halbzeit eine der besten Saisonleistungen, spielt Arminia Bielefeld phasenweise an die Wand und muss zwingend mit 2:0, 3:0 führen. Doch die Veilchen sündigen mit ihren Chancen, bekommen vor 10111 Zuschauern im Erzgebirgsstadion mit 1:3 (1:0) die Quittung und sind obendrein die Tabellenführung an Dynamo Dresden los.